Более 591 тыс. заявлений на бюджетные места поступило в медицинские вузы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Прием документов на бюджетные места в медицинские вузы завершен, всего поступило более 591 тыс. заявлений, сообщил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко в четверг.

"На сегодняшний день на бюджетные, в том числе целевые, места по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры в подведомственные Минздраву России вузы подано уже больше 591 тысяч заявлений. Большая часть - на программы специалитета - это более 560 тысяч заявлений, что на 26% выше, чем в прошлом году. Число бюджетных мест на специалитет превышает 30 тысяч, свыше половины из них - целевые", - сказал Мурашко.

По его словам, конкурс на бюджетные места также закономерно вырос, по программам специалитета он в среднем составляет 19 человек на место, тогда как в 2025 году был 15 человек на место.

"Растущий интерес школьников к поступлению в медвузы связан как с повышением престижа профессии, так и с реальной возможностью уже на этапе обучения получать практические навыки. Кроме того, многие ребята видят запрос на врачей в регионах и рассматривают целевое обучение как уверенный старт карьеры с гарантированным трудоустройством под курацией опытного наставника", - пояснил министр.