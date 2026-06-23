Почти 80% ординаторов в медвузах в 2026 г. будут обучаться по целевому договору

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В России в текущем году почти 80% ординаторов в медицинских вузах будут обучаться по целевому договору, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Большая часть обучающихся за счет средств регионального и федерального бюджета по программам специалитета и практически 80% ординаторов будут обучаться по целевому договору (...). Это значит, что они готовятся для конкретных медицинских организаций, понимают уже место, где их ждут, и придут работать в подготовленное учреждение", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с 2020 года отмечается серьезный прирост приема на программы специалитета - он вырос на 43,5%, в ординатуру - на 30%, отмечается рекордный рост приема на программы среднего профессионального образования (СПО) - на 49%.

В текущем году за счет бюджетных средств ожидают прием более 83 тыс. человек на программы СПО, в специалитет - более 35 тыс., в ординатуру - 20 тыс., сообщил Мурашко.