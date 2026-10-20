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Мирзиёев предложил разработать программу торгово-инвестиционного сотрудничества с США до 2035 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разработать программу торгово-инвестиционного и технологического сотрудничества с США до 2035 года. Пакет из 54 договоренностей и перспективных инициатив двух стран оценивается примерно в $12 млрд, сообщают узбекские СМИ.

Мирзиёев выступил на открытии второго заседания американо-узбекского делового и инвестиционного совета, состоявшегося в Самарканде. В мероприятии также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник президента США Серджио Гор и представители ведущих американских компаний и банков.

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"Сегодня узбекско-американские отношения достигли качественно нового уровня", - отмечается в сообщении со ссылкой на выступление главы государства. Он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения экономических связей на основе политического партнерства.

Среди приоритетных направлений сотрудничества названы глубокая переработка критически важных минералов, развитие энергетики, создание центров обработки данных, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий, а также подготовка кадров.

Для реализации достигнутых договоренностей планируется разработать комплексную программу действий.

Мирзиёев обозначил три приоритетные задачи совета: создание предсказуемых условий для американских инвесторов, формирование новых отраслей экономики и центров промышленного и технологического роста, а также развитие совета как механизма долгосрочного экономического партнерства двух стран.

В частности, Узбекистан намерен перейти к модели работы с инвесторами по принципу "plug and play", предусматривающей предоставление подготовленных проектов с готовыми площадками, инфраструктурой, разрешениями и необходимой документацией. Для участия в совместных проектах и разделения инвестиционных рисков узбекских и американских партнеров создан Фонд прямых инвестиций.

Американские компании работают в Узбекистане в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, образования и новых технологий. В свою очередь, узбекские компании также начинают инвестировать в экономику США.

Рубио прибыл в Самарканд 18 октября. В понедельник он принял участие во встрече глав МИД стран Центральной Азии и США в формате "C5+1.

Марко Рубио США Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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