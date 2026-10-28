МИД пообещал наблюдать за отношениями США с Центральной Азией, делать выводы и реагировать

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона будет наблюдать за развитием отношений США со странами Центральной Азии, отношения Москвы с этими государствами самоценны сами по себе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга ее спросили, с чем связан возросший интерес США к Центральной Азии в контексте недавней поездки в Узбекистан американского госсекретаря марко Рубио.

"Он и не ослабевал. Разные администрации, разные представители по-разному просто этот свой интерес реализовывали с разной степенью активности. Это тот самый случай, когда действительно регион рассматривается не как возможность для совместного развития или приложения усилий для инвестиций, которые закладывались бы на равноценной, взаимоуважительной основе", - сказала Захарова.

Она подчеркнула: "В первую очередь это интерес с точки зрения региона в ресурсном контексте. (...) Как мы к этому относимся? Если речь идет о взаимоотношениях, которые Запад, США будут выстраивать исходя из развития отношений с этим регионом, это один вопрос. Но если это будет включать действия, направленные против нашей страны, или шантаж соответствующих стран с целью недопущения развития ими отношений с нами, традиционно дружеских и взаимоуважительных, это уже другой вопрос".

"Так что будем изучать, смотреть, наблюдать, как это делают все международные игроки, и, соответственно, делать выводы и реагировать. Со своей стороны, безусловно, мы поддерживаем с государствами Центральной Азии дружественные связи, они самоценны сами по себе", - сказала Захарова.

Она отметила, что эти отношения находятся вне геополитической конъюнктуры, нацелены на развитие стран, "и развитие с точки зрения того, что мы считаем, что государства не должны развивать себя за счет другого государства, что если идет развитие, то оно должно быть обоюдовыгодным и обогащающим во всех смыслах слова твоего партнера, равно как и тебя, без дискриминации".

"Я думаю, что в Центральной Азии об этом прекрасно знают", - резюмировала Захарова.