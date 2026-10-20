В Москве надеются, что визит Рубио в Индию не повлияет на сотрудничество Индии и России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В России рассчитывают, что визит госсекретаря США Марко Рубио в Индию не окажет влияния на энергетическое взаимодействие Москвы и Нью-Дели, надеются, что все будет хорошо, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Индия - независимая страна и проводит свою суверенную внешнюю политику, поэтому мы никоим образом не собираемся комментировать визит Рубио в Индию. Мы надеемся, что все будет хорошо", - сказал Руденко, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, нет ли в Москве опасений, что визит Рубио скажется на энергетическом сотрудничестве России и Индии.

Визит Рубио в Индию пройдет 20-22 октября. Это уже второй его визит в эту страну за текущий год. Там у Рубио запланированы встречи с представителями индийских властей, в рамках которых, в частности будет обсуждаться сотрудничество в энергетической сфере.