Комитет Думы одобрил кандидатуру Силуанова на должность зампреда правительства - министра финансов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании во вторник рекомендовал Госдуме одобрить предложение премьер-министра Михаила Мишустина об утверждении Антона Силуанова в должности заместителя председателя правительства, министра финансов РФ.

Кандидатуру на заседании комитета представил его руководитель Андрей Макаров.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 октября представил президенту Владимиру Путину свои предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве. Так, кандидатура Олега Кожемяко предложена на должность зампреда правительства - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе; Андрея Никитина – на должность зампреда правительства РФ; Ирины Окладниковой – на должность зампреда правительства РФ - руководителя аппарата правительства РФ; Антона Силуанова – на должность зампреда правительства РФ - министра финансов РФ; Дмитрия Ядрова – на должность министра транспорта РФ.

Утверждение кандидатур Госдумой запланировано на 21 октября.