Оспа обезьян не подтвердилась у пяти госпитализированных в Подмосковье

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Подозрение на оспу обезьян у пяти госпитализированных на прошлой неделе в Раменскую больницу не подтвердилось, сообщила "Интерфаксу" заведующая инфекционным отделением больницы Наталья Прокопец во вторник.

"Результаты анализов пятерых пациентов, контактировавших ранее с предположительно зараженным оспой обезьян, отрицательные. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе пресс-служба Минздрава Подмосковья сообщала, что пять человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, госпитализированы в Раменскую больницу. При этом ведомство отмечало, что клинических проявлений заболевания у них нет.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.