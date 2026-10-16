В Подмосковье контактные лица по оспе обезьян остаются под наблюдением врачей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Состояние пяти человек, которых 15 октября госпитализировали с подозрением на оспу обезьян, удовлетворительное; они остаются под наблюдением медиков, сообщил "Интерфаксу" главный врач ГБУЗ Московской области "Раменская больница" Сергей Маркитан в пятницу.

"Все пятеро пациентов бессимптомны, то есть у них нет никакой клиники, и они находятся под постоянным наблюдением. Все необходимые общеклинические анализы у пациентов взяты. На данный момент их состояние удовлетворительное, никаких жалоб нет", - сказал Маркитан.

Ожидаются результаты анализов от Роспотребнадзора.

О госпитализации пяти человек, контактировавших с предположительно инфицированным оспой обезьян, стало известно 15 октября.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.