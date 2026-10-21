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Памятник Солженицыну во Владивостоке временно вернули на прежнее место

Памятник Солженицыну во Владивостоке временно вернули на прежнее место
Памятник Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Демонтированный накануне для переноса памятник русскому писателю Александру Солженицыну временно вернули на прежнее место - на Корабельную набережную в центре Владивостока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города в среду.

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"При выборе места для размещения памятника Александру Солженицыну в сквере Веры и Надежды учитывались параметры монумента и благоустройство территории. Однако уже в процессе установки и эксплуатации выяснилось, что габариты скульптурной композиции не в полной мере соответствуют нынешним пространственным характеристикам сквера: монумент визуально перегружает небольшую рекреационную зону", - сказали в пресс-службе.

Также в администрацию поступали обращения жителей, которые отмечали, что памятник будет ограничивать обзор и затруднять использование площадки. Эти обстоятельства стали очевидны на месте, после монтажа, на этапе проектирования их невозможно было оценить в полном объеме, отметили в мэрии.

С учетом обращений горожан и результатов выездных обследований решено временно вернуть монумент на Корабельную набережную. Параллельно будет проведена доработка площадки в сквере Веры и Надежды. Специалисты скорректируют планировочное решение, чтобы сохранить рекреационную функцию территории. После завершения всех работ памятник будет возвращен в сквер Веры и Надежды.

Как сообщалось, о планируемом переносе памятника Солженицыну из центра города в сквер Веры и Надежды (расположен в районе проспекта 100-летия Владивостока) стало известно в марте этого года.

Тогда в мэрии отмечали, что "было много критики от историков и краеведов, что Солженицын прибыл во Владивосток самолетом, его нахождение на набережной среди военных кораблей неуместно".

В администрации добавили, что скульптура не является памятником культурного наследия, ее устанавливал не муниципалитет, но позже памятник передали в собственность городских властей.

Памятник русскому писателю Александру Солженицыну был установлен во Владивостоке 5 сентября 2015 года на Корабельной набережной. Автор работы - скульптор Петр Чегодаев. На церемонии открытия присутствовал сын знаменитого писателя Ермолай Солженицын. Установка памятника Солженицыну в одном из самых красивых и посещаемых мест Владивостока вызвала споры в соцсетях среди пользователей, нужна эта скульптура городу или нет.

Солженицын был во Владивостоке один раз проездом, когда в мае 1994 года возвращался в Россию из США.

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