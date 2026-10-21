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Что случилось этой ночью: среда, 21 октября

Переговоры по Украине в Осло, перенос памятника Солженицыну во Владивостоке, победа ПСЖ над "Барселоной"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Представители США, Украины и ЕС провели в Осло "очень продуктивные и конструктивные" переговоры, сообщил корреспондент Axios Барак Равид. По данным источников, стороны обсудили новые предложения Киева, "добились прогресса в выработке согласованного подхода к взаимодействию с РФ и продвижению дипломатического процесса". В среду спецпосланник США Стив Уиткофф вылетит в РФ. По данным Politico, в ходе визита он намерен предложить прямые переговоры между президентами РФ, США и Украины.

- Вашингтон намерен вести диалог и с Москвой, и с Киевом для урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

- Замедление работы спутниковой системы Starlink, которую использует Украина, произошло по распоряжению главы SpaceX Илона Маска, сообщила WSJ.

- КСИР назвал заявления США о перевозках нефти через Ормузский пролив ложными, подчеркнув, что проход небольших "контрабандных" судов не означает открытости для коммерческого судоходства.

- Британская полиция повторно задержала двух мужчин по подозрению в содействии иранской разведке в связи с инцидентом на военной авиабазе Фэрфорд.

- Памятник Александру Солженицыну во Владивостоке, демонтированный для переноса в сквер Веры и Надежды, временно вернули на Корабельную набережную. Специалисты доработают площадку и скорректируют планировочное решение, после чего монумент вернут обратно.

- Футболисты "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:2 обыграли "Барселону" в третьем туре основной стадии Лиги чемпионов УЕФА. В составе ПСЖ весь матч провел голкипер сборной России Матвей Сафонов.

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