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Рубио сообщил, что Уиткофф на пути в Петербург

Спецпосланник президента США "везет идеи, обсуждавшиеся с Зеленским, в Россию"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в настоящее время спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург.

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"Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", - сказал он журналистам.

Рубио также отметил, что, насколько ему известно, "встреча с Зеленским была конструктивной".

По его словам, спецпосланник президента США "везет идеи, обсуждавшиеся с Зеленским, в Россию".

Накануне Уиткофф провел переговоры с президентом Украины и представителями ЕС в Осло.

Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что переговоры были "очень продуктивными". По данным источников, стороны обсудили новые предложения Киева, "добились прогресса в выработке согласованного подхода к взаимодействию с РФ и продвижению дипломатического процесса".

По данным Politico, в ходе визита в Россию Уиткофф намерен предложить прямые переговоры между президентами РФ, США и Украины.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 октября 2026 года Военная операция на Украине
Марко Рубио Стив Уиткофф Санкт-Петербург
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