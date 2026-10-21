Рубио сообщил, что Уиткофф на пути в Петербург

Спецпосланник президента США "везет идеи, обсуждавшиеся с Зеленским, в Россию"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что в настоящее время спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург.

"Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", - сказал он журналистам.

Рубио также отметил, что, насколько ему известно, "встреча с Зеленским была конструктивной".

По его словам, спецпосланник президента США "везет идеи, обсуждавшиеся с Зеленским, в Россию".

Накануне Уиткофф провел переговоры с президентом Украины и представителями ЕС в Осло.

Корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что переговоры были "очень продуктивными". По данным источников, стороны обсудили новые предложения Киева, "добились прогресса в выработке согласованного подхода к взаимодействию с РФ и продвижению дипломатического процесса".

По данным Politico, в ходе визита в Россию Уиткофф намерен предложить прямые переговоры между президентами РФ, США и Украины.