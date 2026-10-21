Премьер Норвегии ожидает, что Уиткофф в среду вернется в Осло после переговоров в РФ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф после завершения переговоров в России прилетит в среду обратно в Осло, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы, возможно, встретимся с ним в аэропорту. Мы надеемся получить от него информацию (о его контактах в России - ИФ)", - приводит агентство слова норвежского премьера.

Накануне Уиткофф посетил Осло, где провел переговоры с украинской стороной и рядом европейских политиков. Утром в среду он прибыл в Санкт-Петербург.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин примет Уиткоффа в Константиновском дворце в первой половине дня в среду.