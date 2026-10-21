Курский губернатор сообщил о нейтрализации в регионе за сутки 217 БПЛА

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Курской области за сутки, с 9 утра 20 октября, нейтрализовали 217 беспилотников разного типа, в результате атак пострадали пять человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По отселенным районам артиллерия била 63 раза за сутки. Беспилотники 30 раз сбрасывали взрывные устройства.

Как сообщалось, четверо человек были ранены в Октябрьском районе. 21 октября Хинштейн сообщил об еще одном пострадавшем - 35-летнем мужчине, который был ранен в поселке Коренево Кореневского района. У него множественные слепые осколочные ранения правого плеча, кистей.

В Октябрьском районе поврежден объект энергетики, было нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах. В настоящее время оно восстановлено по резервной схеме.

В селе Вишнево Беловского района и поселке Зеленый Гай Рыльского района повреждены два автомобиля.

В поселке Колонтаевка Льговского района повреждена вышка сотовой связи, из-за чего здесь нарушена связь.

Погибших нет.