Апробация устного экзамена по истории для 9-х классов стартовала в ряде регионов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В некоторых регионах России в октябре-ноябре началась апробация устного экзамена по истории для учащихся девятых классов; в ходе пилотного этапа отрабатываются модели заданий и организационные схемы, сообщили "Интерфаксу" в Рособрнадзоре.

"Апробация устного экзамена по истории в девятых классах, который введут в 2028 году, проходит в октябре-ноябре в ряде субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, отрабатываются разработанные Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) подходы к введению устного экзамена по истории. Кроме того, апробируются различные модели заданий и организационные схемы проведения экзамена.

В Рособрнадзоре отметили, что задания экзамена основаны только на содержании государственных учебников по истории.

"По результатам апробации пройдут общественно-профессиональные обсуждения и будут приняты соответствующие решения. Задания этого апробационного экзамена не являются документами ограниченного доступа", - отмечается в сообщении.

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".

Обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года, вне основного экзаменационного периода, чтобы не создавать перегруз для детей и учителей, сообщил 29 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев.