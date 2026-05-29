Устный экзамен по истории для 9-х классов пройдет в феврале-марте 2028 г.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Обязательный устный экзамен по истории планируется провести для всех девятиклассников в феврале-марте 2028 года, вне основного экзаменационного периода, чтобы не создавать перегруз для детей и учителей, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В феврале или марте 2028 года планируется (сдавать - ИФ) уже устный экзамен по истории обязательно для всех выпускников всех девятых классов. Историю можно проводить не в основной период, поэтому перегруза с количеством экзаменов тоже не будет", - сказал Музаев журналистам.

Он отметил, что модель проведения экзамена будут внедрять только после апробации во многих субъектах с учетом обратной связи от учителей.

"История - это важный предмет, который формирует мировоззрение наших школьников и даёт достаточно понятную картинку для гражданина России. (...) Мы как раз-таки идём по модели устного экзамена, чтобы каждый выпускник мог аргументировать, в том числе свою позицию, опираясь на исторический опыт своей Родины", - подчеркнул глава Рособрнадзора.

Он уточнил, что экзамен школьники будут сдавать в 9 классе, а не 11, потому что не все дети доходят до 11 класса, свыше 40% уходят в среднее профессиональное образование после 9 класса. "Задача в том, чтобы историю знал хорошо каждый гражданин Российской Федерации", - сказал Музаев.

3 марта министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса. Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".