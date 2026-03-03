В школах РФ введут устный экзамен по истории для выпускников 9 класса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В российских школах с 2027/2028 учебного года введут устный экзамен по истории для всех учеников 9 класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Принято решение о введении устного и экзамена по истории в 9 классе перед основным государственным экзаменом - единый устный экзамен для всех школьников (...), он будет введен с 2027/2028 учебного года", - сказал Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Он отметил, что на экзамене по истории будет проверяться, "как думает, размышляет школьник". Кравцов добавил, что "устный экзамен будет проводиться в форме допуска к государственной итоговой аттестации".

В свою очередь помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский уточнил, что экзамен будет проходить в форме собеседования. Он отметил, что введение устного экзамена является частью поручения президента, в соответствии с которым происходит "плавное, комфортное для учителей и школьников замещение обществознания в плане приемки в вузы (...) экзаменом по истории".

"В рамках этой работы история со временем включит в себя вопросы по обществознанию", - добавил Мединский.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что новый экзамен будет охватывать около 1,5 млн школьников ежегодно.