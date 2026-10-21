Кремль назвал неуместным сравнение Ялтинской конференции 1945 г. с возможной встречей лидеров РФ-США-КНР

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не согласились с возможностью исторической параллели между Ялтинской конференцией 1945 года и обсуждаемой сегодня встречей президентов России и США и председателя КНР на саммите АТЭС в Китае.

"Такое сравнение совсем не уместно", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует телеканал "Звезда".

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне.



