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Песков предупредил Киев об ухудшении его положения в случае задержки нужных решений

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Положение дел для Украины вокруг урегулирования конфликта ухудшилось, в том числе и на земле, если в Киеве не примут необходимые решения сейчас, то через какое-то время их положение будет еще хуже, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"[Президент США Дональд] Трамп очень четко сказал, что, если бы они пошли бы на мирное урегулирование год или два года назад, они могли бы достичь сделки на намного более выгодных для них условиях. Сейчас позиция для них, положение для них ухудшилось. Положение дел на земле тоже ухудшилось, и оно ухудшается для них с каждым днем", - сказал он.

"Если они не сделают это сейчас, не примут необходимых решений, то через какое-то время их положение будет еще хуже, - добавил Песков. - Многое зависит от них. Но вы видите, что Путин открыт для поисков путей мирного урегулирования, контакты идут".

Дмитрий Песков США Украина
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