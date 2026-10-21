Песков считает, что разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который проходит в данный момент в Санкт-Петербурге, будет серьезным и длительным, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я уверен, что это будет серьезный, длительный разговор, но посмотрим, каким будет результат", - сказал Песков в интервью ИС "Вести".

Встреча Путина и Уиткоффа началась ранее в среду в Константиновском дворце в Петербурге. На мероприятии также присутствует спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.