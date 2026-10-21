Встреча Путина и Уиткоффа продолжается более двух часов

Президент РФ Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продолжается уже более двух часов.

Переговоры проходят в Константиновском дворце в Петербурге. В них также принимает участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Еще один представитель Дональда Трампа - Джаред Кушнер - не смог прилететь в Санкт-Петербург из-за болезни. В начале встречи Уиткофф отметил, что он планирует подключиться ко встрече по телефону, чтобы "изложить несколько идей".

Ранее Песков в интервью ИС "Вести" выразил уверенность, что разговор Путина и Уиткоффа будет серьезным и длительным.