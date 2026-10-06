СКР прекратил дело в отношении главы фонда "Дом с маяком" Мониавы

Директор хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава после заседания по избранию ей меры пресечения Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении главы фонда "Дом с маяком" Лидии Мониавы по статье о фейках о Вооруженных силах РФ прекращено, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат Михаил Бирюков.

"Со слов следователя, уголовное дело прекращено", - сказал Бирюков.

Адвокат уточнил, что преследование Мониавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

В начале сентября Симоновский суд Москвы избрал Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ей было предъявлено обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Мониава была задержана 2 сентября.

Как сообщали в СКР, в ходе допроса Мониава свою вину не признала.

По данным следствия, "Мониава публично распространила в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

В 2020 году после проверки детского хосписа "Дом с маяком" сотрудниками Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков, заведение было признано виновным в нарушении правил оборота наркотических средств (ст. 6.16 КоАП РФ), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Позднее Мосгорсуд отменил наказание "ввиду малозначительности правонарушения".