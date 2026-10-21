Путин начал встречу с премьером Госсовета КНР

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце проводит встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

В составе российской делегации - заместители главы правительства РФ Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и другие.

Ранее в Санкт-Петербурге состоялась 31-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР.

Последний раз премьер Госсовета КНР Ли Цян встречался с Путиным 20 мая 2026 года в Пекине во время официального визита президента России в Китай.