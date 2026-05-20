Путин: перспективы сотрудничества России и Китая поистине безграничны. Обобщение

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мало найдется важных событий, которые в последние дни привлекали внимание политиков, журналистов международных наблюдателей и экспертов так, как нынешний официальный визит в КНР президента РФ Владимира Путина и предшествовавший ему визит в Пекин президента США Дональда Трампа.

Первый за девять лет визит в КНР американского лидера эксперты расценили как значимый, но малорезультативный в плане достижения конкретных договоренностей, что даже привело к тому, что акции компании Boeing, как сообщали западные СМИ, пошли вниз.

По итогам 25-го по счету (22-го в качестве президента РФ) визита российского лидера в присутствии Путина и Си Цзиньпина были подписаны более 20 документов о сотрудничестве в различных сферах, включая межправительственные и межведомственные документы. Еще два десятка документов были подписаны на "полях" переговоров.

Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Лидеры двух стран подписали еще один концептуальный документ - совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

Энергетическое сотрудничество

Визит президента РФ прошел на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который спровоцировал энергетический кризис в мире.

По итогам переговоров с Си Цзиньпином, Путин сообщил, что Россия готова и далее обеспечивать поставки в КНР нефти, газа, СПГ.

Россия является лидирующим экспортером энергоресурсов в КНР: в 2025 году было поставлено 101 млн тонн нефти и 49 млрд куб. м газа (по газопроводам и в виде СПГ).

В контексте энергетического сотрудничества Москвы и Пекина он напомнил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля.

"Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок", - подчеркнул Путин.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь отметил, что России и Китаю в ходе переговоров на высшем уровне удалось выйти на важные договоренности.

"Ну, да. Кое в чем, очень важном, причём, договорились", - сказал Ушаков.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия и Китай в целом достигли понимания по основным параметрам проекта "Сила Сибири 2".

Он напомнил слова Путина о том, что "основные параметры понимания по "Силе Сибири 2" есть". Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться, уточнил Песков.

По его словам, осталось обсудить некоторые нюансы, но общее понимание "уже имеется". При этом, он обратил внимание, что пока нет четкого понимания сроков реализации данного проекта.

В сентябре 2025 года "Газпром" подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай "Сила Сибири 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз - Восток" мощностью 50 млрд куб. м в год. Этот проект может стать самым крупным проектом в газовой отрасли в мире.

Стратегическая связка в хаотичном мире

Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной политике, играют важную, стабилизирующую роль на мировой арене, подчеркнул Путин.

В Совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества стороны отметили, что современный мир хаотичен, усиливается геополитическое соперничество и все чаще возникают локальные конфликты и нестабильность.

"Этот мир совсем неспокоен. Зашкаливает нанесенный односторонними средствами и гегемониями урон. Грозит возврат к "закону джунглей", - сказал Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров.

"Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную, стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, в совокупности и взаимосвязанности.

По его словам, Россия будет координировать с Китаем позиции в таких многосторонних форматах, как "Группа двадцати", Всемирная торговая организация, Всемирный банк, МВФ, Новый банк развития. Российский лидер подчеркнул также эффективность взаимодействия двух стран по линии ШОС, БРИКС и других международных структур.

Путин и Си Цзиньпин обсудили ключевые международные проблемы. Так, в частности, в совместном заявлении Россия и Китай осудили военные удары США и Израиля по Ирану, призвали стороны к скорейшему возвращению за стол переговоров. Стороны выразили единое мнение, что военные удары США и Израиля по Ирану нарушают международное право и основные нормы международных отношений, серьезно подрывают стабильность на Ближнем Востоке.

Москва и Пекин подчеркнули "необходимость скорейшего возвращения сторон, вовлеченных в конфликт, к диалогу и переговорам в целях предотвращения расширения зоны конфликта. Они призвали мировое сообщество "придерживаться объективной и непредвзятой позиции, содействовать деэскалации и совместно отстаивать основные нормы международных отношений".

В вопросе урегулирования украинского кризиса обе стороны высказались за поддержание усилий, которые будут способствовать долгосрочному и устойчивому миру, а также выступили за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров. Москва положительно оценила объективную и непредвзятую позицию Пекина по украинской проблематике.

Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи в целях обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира.

Россия и КНР выразили обеспокоенность милитаризацией Арктики со стороны США и их союзников. Они подтвердили приверженность нормам международного права в Арктике, уважению суверенитета и территориальной целостности арктических государств, выразили заинтересованность в сохранении Арктики в качестве территории мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности, а также в развитии в регионе конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по линии профильных многосторонних форматов, включая Арктический совет.

В ходе обсуждения северокорейской тематики стороны выступили против давления и угроз в отношении КНДР, призвали вовлеченные стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию напряженности на Корейском полуострове, гонку вооружений.

Москва и Пекин также призвали к "принятию практических мер по устранению риска возникновения войны на Корейском полуострове" и выразили готовность и далее плотно взаимодействовать в целях продвижения процесса политического урегулирования проблем Корейского полуострова, будут играть конструктивную роль в создании соответствующих мирных механизмов, призванных обеспечить устойчивый и долгосрочный мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.

Накопление Японией чувствительных ядерных материалов при отсутствии достоверных подтверждений их гражданского назначения вызывает озабоченность РФ и КНР. В связи с этим две страны призвали Токио придерживаться международных обязательств, в том числе, определенных ДНЯО.

Стратегическая стабильность

Москва с уважением относится к позиции китайской стороны по вопросу о так называемых трехсторонних переговорах между Китаем, США и Россией о контроле над ядерными вооружениями. Как следует из совместного заявления, принятого по итогам переговоров в Пекине, Россия и Китай призвали США работать над формированием условий по укреплению стратстабильности. При этом линия поведения Вашингтона после истечения ДСНВ названа в документе "безответственной".

Китайская сторона приветствовала инициативу РФ о продолжении соблюдения Москвой и Вашингтоном центральных количественных ограничений по ДСНВ, "которая отражает стремление российской стороны к поддержанию предсказуемости, сдержанности и баланса в указанной сфере".

Россия и Китай также осудили деятельность ряда ядерных и неядерных государств, которые в рамках военных альянсов реализуют стратегии "достартового перехвата", "глубокого высокоточного удара", "цепочки поражения" и "контрударного потенциала", допускающие нанесение упреждающих или превентивных ракетных ударов.

Стороны отметили, что планы и практические шаги "некоторых ядерных государств и их союзников по передовому размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, угрожающие другим ядерным государствам, вызывают серьезные озабоченности в связи с коротким временем подлета таких ракет и их способностью применяться для высокоточных ударов по широкому спектру критически важных объектов и целей, расположенных на территориях других ядерных государств".

Россия и Китай решительно осуждают подобные провокационные действия, подрывающие региональную стабильность и глобальную безопасность, и будут совместно противостоять им, говорится в документе.

Кроме того, Москва и Пекин выразили обеспокоенность заявлениями ряда стран ЕС в пользу обретения ядерного оружия и призвали МАГАТЭ обратить внимание на подобные заявления и обеспечить должный контроль за ядерным материалом и деятельностью в этой сфере в таких государствах.

Россия и Китай "настойчиво призывают соответствующие государства, обладающие ядерным оружием, и их неядерных союзников скорейшим образом отказаться от практикуемых ими на межгосударственном уровне глубоко дестабилизирующих схем "совместных ядерных миссий", "расширенного" и "передового" ядерного сдерживания".

На историческом пике

Экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует хорошую динамику, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в том числе в сфере поставок энергоресурсов, заявил Путин.

Так, он отметил, что товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 млрд.

При этом, по его словам, "локомотив российско-китайского сотрудничества - это взаимодействие в сфере энергетики: на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов".

Путин также подчеркнул, что среди приоритетов российско-китайского экономического взаимодействия - "крупные совместные начинания промышленности в сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, в высоких технологиях".

Российский лидер отметил, что за 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось, а профильные ведомства поддерживают тесные, конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. По его словам, Москва и дальше настроена работать в том же ключе.

Си Цзиньпин в своем выступлении подчеркнул, что отношения России и Китая поднялись на исторический пик всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

"Текущий год проходит под знаком 30-летия установления китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия. На протяжении 30 лет закаленные ветром и дождем наши отношения, следуя велениям времени, поднимаются на все новую высоту, находятся сейчас на историческом пике всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, по праву считаются образцом нового типа отношений между крупными державами", - сказал китайский лидер.

Он подчеркнул, что Россия и Китай, будучи постоянными членами Совбеза ООН, будут "решительно показывать чувство долга как ответственные мировые державы, защищать авторитет ООН и международную справедливость, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемониям, попыткам повернуть историю вспять".

Россия сторона в очередной раз подтвердила свою приверженность принципу "одного Китая". Как следует из совместного российско-китайского заявления, РФ признает, что в мире есть только один Китай, Тайвань является его неотъемлемой частью, а правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

Китайская сторона, в свою очередь, поддержала усилия России по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, а также "выступает против вмешательства извне во внутренние дела России".

Масштабные перспективы

Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства двух стран.

На встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном Путин сообщил, что его переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными, полезными.

"Подписан весомый пакет документов, в том числе заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы, без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества", - сказал президент РФ.

Обращаясь к молодым людям, которые участвуют в российско-китайских образовательных и научных обменах, Путин сказал: "Со временем вы примите на себя ответственность за сохранение и приумножение добрых традиций и партнерства России и Китая. Убежден, что вам будет это по силам и вы справитесь со всеми, даже самыми амбициозными задачами по развитию российско-китайского сотрудничества, перспективы которого поистине безграничны".

Контакты Путина и Си Цзиньпина на этом визите не завершатся. Лидеры двух стран в текущем году планируют встретиться еще трижды - на саммите ШОС в Бишкеке, саммите БРИКС в Нью-Дели и саммите АТЭС в Шэньчжэне, сообщил Ушаков.

Он не исключил, что на саммите АТЭС может состояться встреча Путина и Трампа. Близость по времени визитов Путина и Трампа в КНР дали некоторым западным повод говорить о возможности формирования треугольника – РФ-КНР-США.

Однако Ушаков заявил журналистам, что никакой увязки между этими событиями нет. Он объяснил, что изначально Трамп планировал приехать в Китай в начале марта, но его поездка была перенесена на 13-15 мая. При этом Москва и Пекин согласовали дату переговоров своих руководителей значительно раньше.