РСТ не ждет долгосрочного влияния протестов в Европе на туризм из России

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российские туроператоры не прогнозируют долгосрочного влияния протестов в Европе на туристический спрос, по их словам, гораздо большее влияние на него оказывает визовая политика стран Евросоюза, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Сейчас наши туристы в рамках групповых экскурсионных туров отдыхают и во Франции, и в Италии, у нас нет ни жалоб, ни нареканий. Нет и отказов от будущих поездок, например, на Новый год по нескольким странам Европы. Пока мы не ощутили никаких последствий. И, думаю, что не ощутим - почти невозможно себе представить, чтобы люди отказались от поездок, которые готовятся так заблаговременно, требуют много сил, когда виз ждут по два месяца", - сообщил директор по туризму компании "Туртранс-Вояж" Роман Руденко.

По его словам, для этого должно произойти что-то экстраординарное, а не просто беспорядки.

"В любом случае, визовая политика европейских консульств оказывает на спрос гораздо большее влияние, чем такие события", - подчеркнул эксперт.

В компании "Содис" считают, что ситуация носила бы более острый характер, если бы события происходили несколько лет назад.

"На фоне тех проблем, с какими туристы столкнулись во время начала конфликта в Персидском заливе, нынешние события воспринимаются иначе. Очевидно, что, отправляясь куда-то, россияне сейчас уже в любом случае учитывают и общий уровень нестабильности, и возможные проблемы, как минимум с перелетом. Первое, что спросили наши туристы в Париже - летают ли самолеты", - сообщила начальник отдела продаж туроператора "Содис" Ирина Мануильская.

В компании "Интурист" также не наблюдают отмен бронирований или досрочных возвратов.

"Поездки в Европу обычно планируют заранее: глубина бронирования может достигать полугода. Кроме того, оформление шенгенской визы требует времени, поэтому туристы, как правило, не отказываются от поездок из-за новостей о протестах. Тем более экскурсионные программы проходят в штатном режиме", - отметила директор по связям с общественностью туроператора "Интурист", эксперт РСТ Дарья Домостроева.

В компании "Русский Экспресс" сообщили, что аннуляции поездок есть во Францию, но они единичные, большинство туристов отдыхают в плановом режиме.

"В Париже сейчас все спокойно, сняты ограждения, отсутствует комендантский час. От уже находящихся в стране туристов жалоб или просьб о досрочном возвращении не поступало. И мы, и принимающие партнеры держим руку на пульсе и находимся в постоянном контакте с клиентами. Все в порядке и с туристами в Италии: никто не жалуется, аннуляций нет, ситуация никак не повлияла на интерес к турам в страну", - рассказали в пресс-службе туроператора.

В компании Pac Group тоже сообщили, что туристы запланированные маршруты не меняют и все экскурсии проходят по расписанию.

"Локальные демонстрации в европейских городах не повлияли на программы отдыха туристов. Мы находимся на связи с партнерами, все экскурсии проходят по расписанию", - сообщили в пресс-службе туроператора.

Во Франции уже почти месяц продолжаются демонстрации против роста стоимости жизни и социальной политики властей. В Париже, Лионе, Марселе и других городах произошли столкновения с полицией, грабежи и поджоги. Пик выступлений пришелся на выходные 17-19 октября. Вслед за Францией протесты против роста стоимости жизни, цен на топливо и налогов прошли в нескольких городах Италии. Они также переросли в беспорядки, наиболее крупные столкновения полиции с протестующими произошли в Милане.