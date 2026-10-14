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Российские туроператоры отметили рост спроса на организованные туры в Европу

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры в этом году фиксируют рост спроса на поездки в европейские страны среди российских туристов, несмотря на сложности с логистикой и оформлением виз, сообщил генеральный директор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

"В этом году мы наблюдаем рост турпотока в Европу. Люди соскучились по любимым курортам: есть туристы, которые предпочитают отдыхать исключительно в Греции, на Сардинии или Лазурном Берегу во Франции. К тому же, эти страны продолжают оформлять визы российским путешественникам", - сказал он журналистам в среду.

По словам эксперта, представители европейского турбизнеса по-прежнему заинтересованы в приеме туристов из России, поскольку они готовы больше тратить на отдыхе и среди них высокая доля возвратных.

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Эту тенденцию подтверждает и директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Российские путешественники остаются в числе наиболее платежеспособных клиентов для европейской индустрии гостеприимства и формируют значительную часть выручки местных ресторанов, баров и пляжной инфраструктуры", - пояснил он.

В свою очередь, коммерческий директор "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Антон Лаврухин отметил, что среди европейских направлений стабильным спросом пользуются экскурсионные и сити-туры.

"Из стран Европы в топе бронирований по-прежнему остаются Франция и Италия. Мы видим регулярный поток заявок, а среди городов лидируют Париж и Милан. При этом на фоне динамики валютных курсов проживание во французских отелях порой обходится туристам дешевле, чем размещение в аналогичных гостиницах Москвы", - заключил эксперт.

Турпомощь Франция Италия
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