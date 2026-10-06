РСТ предупредил о возможном сокращении выдачи шенгенских виз в 2027 году

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе, представители туриндустрии не исключают вероятность сокращения выдачи виз россиянам в 2027 году, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Пока речь идет о проекте документа, новых решений, меняющих порядок выдачи шенгенских виз российским туристам, не принято. Полной остановки выдачи виз мы не ожидаем. Однако в 2027 году объем выдачи шенгенских виз российским туристам может сократиться. Для туристического рынка принципиально важно, какие именно решения будут приняты и как они отразятся на практике оформления виз", - сказал руководитель аналитического центра АПКАП, эксперт РСТ Михаил Абасов.

По его словам, даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики европейские направления сохранятся в предложениях российских туроператоров.

"Ухода Европы из турпродукта мы не ожидаем. Скорее речь может идти об изменении сроков, стоимости и порядка оформления документов. Спрос на европейские направления сохраняется, поэтому для туроператоров ключевым вопросом будет не сам факт обсуждения новых мер, а их конкретное содержание", - пояснил Абасов.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году консульства стран Шенгенской зоны в России выдали 618,8 тысячи виз - на 14,2% больше, чем годом ранее. При этом доля многократных виз снизилась с 41,3% до 28,4%. На Италию, Францию и Испанию пришлось более 70% всех выданных виз.

С ноября 2025 года возможности получения многократных шенгенских виз гражданами России, проживающими и подающими заявления в России, существенно ограничены. Правила предусматривают исключения для отдельных категорий заявителей.