Поиск

Минцифры РФ готовит реформу системы лицензирования в телекоме

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовит реформу системы лицензирования в области связи, в рамках которой намерено, в частности, установить требования к операторам по размеру капитала, охвату сетей и надлежащей их работе, сообщил замглавы министерства Дмитрий Угнивенко в среду на форуме "Спектр".

По его словам, сейчас в России насчитывается несколько тысяч телеком-операторов, но часть из них "не рассматривает развитие своих сетей как приоритет".

"Экономят на модернизации, не обеспечивают расширения покрытия, ограничиваясь минимальными вложениями - лишь бы не допустить деградации сети и оттока абонентов. А в некоторых случаях абонентам оттекать некуда, поэтому в эту историю вкладываться (операторам - ИФ) тоже смысла никакого нет, имея некое цифровое рабство. Для них (таких операторов - ИФ) качество услуг - не конкурентное преимущество, а сеть - пассивный актив. В результате страдают абоненты - низкая скорость, отсутствие связи", - рассказал замглавы Минцифры.

ЭкономикаОператоры заявили, что банковские мобильные операторы разрушают телеком-рынокЧитать подробнее

По его словам, Минцифры готовит новую систему лицензирования, в основе которой - установление требований по охвату сети, скорости каналов связи и надлежащее функционирование сети.

"Лицензии должны получать те, кто обладает на входе достаточным финансовым капиталом для того, чтобы эту сеть построить, развивать и поддерживать, реализовали требования СОРМ, установку ТСПУ, подключение к необходимым ГИС и обеспечивают требования по информационной безопасности", - уточнил Угнивенко.

Он также сообщил, что на прошлой неделе Минцифры обсудило готовящуюся реформу с ассоциациями, представляющими интересы малых операторов связи. "Они готовы к диалогу. Мы с ними в прошлую пятницу встретились, коллеги дают содержательные замечания и предложения. Безусловно, при выстраивании требований важно соблюсти баланс и не сделать требования слишком жёсткими, чтобы гарантировать, что те ниши и абоненты, которые сейчас обслуживаются такими операторами, не остались без связи", - сказал замминистра.

Он добавил, что введение новых правил лицензирования потребует переходного периода - "чтобы новая модель заработала бесшовно и качественно".

Минцифры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 21 октября

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 21 ноября

Глава Росавиации заявил, что вопроса о компенсациях авиакомпаниям нет в повестке

Мединский может полететь на трехстороннюю встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне

 Мединский может полететь на трехстороннюю встречу РФ-США-Украина на экспертном уровне

Вопрос о судьбе зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" обсуждается с представителями США

Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

 Новый раунд переговоров РФ-США-Украина может пройти в Абу-Даби в 10-х числах ноября

Ушаков заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта

Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

 Переговоры Путин-Уиткофф: США возвращаются?

Россия с 1 по 20 октября сократила портовые отгрузки зерна на экспорт в четыре раза

Китай занимается подготовкой встречи лидеров РФ, США и КНР
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12471 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3949 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов