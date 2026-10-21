Минцифры РФ готовит реформу системы лицензирования в телекоме

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ готовит реформу системы лицензирования в области связи, в рамках которой намерено, в частности, установить требования к операторам по размеру капитала, охвату сетей и надлежащей их работе, сообщил замглавы министерства Дмитрий Угнивенко в среду на форуме "Спектр".

По его словам, сейчас в России насчитывается несколько тысяч телеком-операторов, но часть из них "не рассматривает развитие своих сетей как приоритет".

"Экономят на модернизации, не обеспечивают расширения покрытия, ограничиваясь минимальными вложениями - лишь бы не допустить деградации сети и оттока абонентов. А в некоторых случаях абонентам оттекать некуда, поэтому в эту историю вкладываться (операторам - ИФ) тоже смысла никакого нет, имея некое цифровое рабство. Для них (таких операторов - ИФ) качество услуг - не конкурентное преимущество, а сеть - пассивный актив. В результате страдают абоненты - низкая скорость, отсутствие связи", - рассказал замглавы Минцифры.

По его словам, Минцифры готовит новую систему лицензирования, в основе которой - установление требований по охвату сети, скорости каналов связи и надлежащее функционирование сети.

"Лицензии должны получать те, кто обладает на входе достаточным финансовым капиталом для того, чтобы эту сеть построить, развивать и поддерживать, реализовали требования СОРМ, установку ТСПУ, подключение к необходимым ГИС и обеспечивают требования по информационной безопасности", - уточнил Угнивенко.

Он также сообщил, что на прошлой неделе Минцифры обсудило готовящуюся реформу с ассоциациями, представляющими интересы малых операторов связи. "Они готовы к диалогу. Мы с ними в прошлую пятницу встретились, коллеги дают содержательные замечания и предложения. Безусловно, при выстраивании требований важно соблюсти баланс и не сделать требования слишком жёсткими, чтобы гарантировать, что те ниши и абоненты, которые сейчас обслуживаются такими операторами, не остались без связи", - сказал замминистра.

Он добавил, что введение новых правил лицензирования потребует переходного периода - "чтобы новая модель заработала бесшовно и качественно".