Специалисты РКН планируют запустить "пилот" системы обнаружения вторжений

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора планирует в 2026 году запустить в пилотном режиме на базе Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА) систему обнаружения вторжений, это усилит борьбу с кибератаками внутри страны, сообщил директор ЦМУ Владислав Смирнов.

"Хочется поговорить о планах развития инструментов. Начнем с НСПА. Мы видим тренд на увеличение атак изнутри страны, и мы готовимся к тому, чтобы сформировать эшелон защиты при помощи ТСПУ (технические средства противодействия угрозам, устанавливаются на сетях операторов для фильтрации трафика - ИФ) для отражения источников атак внутри России. Планируется создание личного кабинета владельца защищаемых ресурсов, в котором будет доступ к информации об атаках, различной аналитике, а также функция управления защитой", - сказал Смирнов на 25-м форуме "Спектр".

"Также в этом году мы планируем пилотный запуск системы обнаружения вторжений, которая на основе данных трафика защищаемых объектов позволит выявлять признаки компрометации защищаемой инфраструктуры", - добавил он.

НСПА была создана в 2024 году на базе ЦМУ ССОП для защита ключевых информационных ресурсов.

Смирнов сообщил также, что еще одним перспективным направлением является DNS-аналитика, то есть анализ сетевого трафика, для чего в России планируется создать базу вредоносных и подозрительных доменов. "На основе данных НСДИ (Национальной системы доменных имен - ИФ) планируется выявлять фишинговые кампании, домены, используемые для организации каналов и управления вредоносным программным обеспечением. Технической основой в данном случае станут базы вредоносных и подозрительных доменов и связанных с ними IP-адресов", - сказал он.

Смирнов также отметил тренд "на увеличение количества атак с использованием больших языковых моделей и ИИ-агентов".

"В данном случае мы говорим о кратно возрастающей скорости разведки и проведения атак. Сети таких агентов могут находить мелкие, едва заметные ошибки, выстраивать сложные цепочки взаимодействия на огромной скорости. И здесь мы видим, что упреждающий мониторинг периметра защиты, устранение уязвимостей и противодействие таким активностям являются ключевыми", - сказал глава ЦМУ.

ЦМУ создан на базе подведомственного Роскомнадзору "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ) для реализации законодательства о суверенном рунете.