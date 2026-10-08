Операторы заявили, что банковские мобильные операторы разрушают телеком-рынок

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие операторы мобильной связи обеспокоены поведением созданных банками виртуальных мобильных операторов (MVNO), оказывающих услуги по заниженным тарифам или бесплатно: это разрушает телеком-рынок и не способствует конкуренции. Об этом шла речь на форуме "Цифровые решения" в четверг.

Генеральный директор ПАО "Мегафон" Хачатур Помбухчан в ходе выступления отметил, что традиционные мобильные операторы вкладывают существенные средства в строительство и развитие сетей, а MVNO, не инвестируя в инфраструктуру, имеют возможность оказывать услуги по демпинговым ценам или бесплатно, а недополученную выручку компенсировать за счет основного бизнеса или допуслуг.

"Я говорю большей частью о банках. Это основные на сегодняшний день MVNO-операторы, которые ведут к разрушению телеком-рынка, предоставляя услуги связи бесплатно и, в том числе, не доплачивая государству на устранение цифрового неравенства, не внеся никаких инвестиций в инфраструктурные изменения, переходы к новым стандартам, переход на отечественное оборудование, решение вопросов технологического суверенитета государства и так далее", - сказал Помбухчан.

С ним солидарна гендиректор ПАО "МТС" Инесса Галактионова.

"Происходит дисконтирование услуг связи, и банки могут себе позволить, потому что выручка всех телеком-услуг составляет лишь 1% от всей банковской выручки", - отметила она.

"Что такое банку скомпенсировать 600-700 рублей ARPU (средний доход от абонента в месяц - ИФ) с учётом того, что они тратят порядка 6 тыс. рублей на привлечение нового клиента? Потому что они же не зарабатывают на связи. Они зарабатывают на кредитах, на страховках, на платежах. Поэтому 600 рублей точно совершенно можно компенсировать, могут себе позволить. А дальше абсолютно правильно: никаких инвестиций в сеть дальше не будет происходить", - заявила Галактионова.

Президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский провел аналогию между взаимоотношениями традиционных операторов и MVNO со спором крупных банков и маркетплейсов, которые устанавливали скидки на товары через свои дочерние банки.

"Например, совсем недавно один известный банк разослал своим зарплатным клиентам и новым, потенциальным сообщение о том, что вы вот к нам переходите или не уходите, и тогда связь для вас будет бесплатна. Мы тут все вспомнили ситуацию с бурным обсуждением темы недобросовестной конкуренции банков, принадлежащих крупным маркетплейсам. В чём разница-то?" - сказал Осеевский.

"Мы сейчас видим ситуацию, когда за счёт нашего бизнеса, за счёт наших сервисов и услуг они (MVNO - ИФ) пытаются привлекать новых или удерживать своих старых клиентов", - отметил глава "Ростелекома".

"Конкуренция должна быть добросовестной, поэтому очевидно, что требуется настройка этой системы для того, чтобы огромные рынки - и рынок телекоммуникаций, и банковский рынок, и другие рынки - дополняли друг друга, давали дополнительные возможности нашим гражданам, но при этом не использовали какие-то свои там силы рыночные или внерыночные для такого рода перекосов", - заключил топ-менеджер.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев согласился, что в сложившейся ситуации традиционным операторам сложно конкурировать с банковскими MVNO.

Он вспомнил, что один крупный банк в рекламе предлагает бесплатную связь зарплатным клиентам.

"Не очень понятно, как с этим конкурировать. Понятно, что у банков рыночная сила сильно больше, и в этом смысле для них действительно (важны - ИФ) затраты на удержание клиента в условиях развития банковской конкуренции, они могут пожертвовать расходами на телеком. В общем, это такая болевая точка и точно долгосрочно имеющая для нас определённые риски", - сказал глава Минцифры.