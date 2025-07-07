Экс-министр транспорта Роман Старовойт обнаружен мертвым в Подмосковье

Основная версия смерти - самоубийство

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Следствие разбирается в обстоятельствах смерти бывшего министра транспорта Романа Старовойта, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Российской Федерации Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия - самоубийство", - сказала Петренко.

Старовойт возглавил Минтранс в мае 2024 года.

До этого, с сентября 2019 года, работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио). В 2012-2018 годах Старовойт руководил подведомственным Минтрансу Росавтодором. В 2019 году возглавил подгруппу "Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность" при подготовке президиума Госсовета по транспорту.

В понедельник утром стало известно, что он освобожден от должности министра транспорта указом президента РФ.