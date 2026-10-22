Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Дмитрий Григоренко Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка на ближайшем заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко на должность зампреда правления, сообщил банк.

На новом посту он будет курировать стратегически важные проекты Сбербанка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями, включая вопросы цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.

"Дмитрий Григоренко - высокоэффективный специалист, обладающий уникальным опытом цифровой трансформации государственного управления. Его приход усилит Сбер и придаст импульс развитию нашего системного диалога с государством и регионами", - заявил президент - председатель правления банка Герман Греф.

Григоренко с января 2020 года занимал пост вице-премьера, руководителя аппарата правительства. До этого с 2000-х годов он работал в системе Федеральной налоговой службы.