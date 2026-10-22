Силуанов, Никитин, Окладникова и Кожемяко назначены вице-премьерами

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указы о назначении вице-премьерами Антона Силуанова, Андрея Никитина, Ирины Окладниковой и Олега Кожемяко. Указы официально опубликованы.

Президент также подписал указ о назначении Дмитрия Ядрова на пост министра транспорта и указ об освобождении от занимаемой должности вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Силуанов будет занимать пост вице-премьера с сохранением своей должности министра финансов. Кожемяко назначен вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе; Никитин - на вице-премьером; Окладникова - вице-премьером - руководителем аппарата правительства.

Также подписан указ о внесении изменения в указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти", согласно которому в структуре появляется должность вице-премьера - министра финансов.

Еще одним указом бывший вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назначен помощником президента.

19 октября премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту предложения по ряду кадровых перестановок в правительстве, они получили поддержку Путина. Соответствующие кандидатуры были внесены в Госдуму на рассмотрение 19 октября и поддержаны ей.

Никитин ранее был министром транспорта, Окладникова - первым замминистра финансов, Кожемяко - губернатором Приморского края. Ядров руководил Росавиацией.