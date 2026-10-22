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Тюменского чиновника обвинили в мошенничестве при изъятии свиней у населения

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бердюжский районный суд Тюменской области отправил под домашний арест до 20 декабря главного специалиста комитета по агропромышленному комплексу администрации Бердюжского муниципального округа, который стал фигурантом дела о мошенничестве, сообщила пресс-служба судов региона.

В материалах, представленных в суде, речь идет о периоде действия режима чрезвычайной ситуации в Бердюжском округе, который ввели в связи с ликвидацией очага особо опасной болезни животных. В октябре 2026 года в деревне Гагарина обвиняемый принимал непосредственное участие в процедуре изъятия и отчуждения животных у населения.

По версии следствия, чиновник "предоставил члену комиссии по изъятию недостоверные сведения о количестве поголовья свиней, содержащихся у его матери и иных неустановленных жителей округа". Как предполагается, это было сделано, чтобы похитить средства, которые выделялись из бюджета Тюменской области в качестве компенсации.

"Впоследствии эти ложные данные были внесены членами комиссии в официальные акты об изъятии животных. На основании представленных документов управление ветеринарии Тюменской области, будучи введенным в заблуждение, осуществило перевод денежных средств в пользу матери сотрудника администрации в размере 331 713 рублей", - говорится в сообщении.

Чиновнику вменили ч.3 ст.159 УК (мошенничество с использованием служебного положения).

Бердюжский округ Тюменская область
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