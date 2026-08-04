Поголовье коров в Новосибирской области по итогам I полугодия снизилось на 15%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Новосибирская область, где зимой этого года был выявлен крупный очаг пастереллеза, отмечает уменьшение поголовья крупного рогатого скота (КРС), в том числе коров, по итогам первого полугодия с конца июня прошлого года.

Как сообщается в докладе Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона, за год поголовье коров снизилось на 14,7% до 127,5 тыс. голов. В целом поголовье КРС сократилось на 13,3% до 310,9 тыс., овец и коз - на 21,6% до 118,3 тыс., свиней - на 10,3% до 315,5 тыс. голов. При этом отмечается увеличение поголовья птицы на 1,2% до 9,5 млн.

"В сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец июня 2026 года по сравнению с соответствующей датой 2025 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 12,1%, овец и коз - на 2,5%, птицы - увеличилось на 3%", - говорится в сообщении.

В первом полугодии Новосибирская область снизила производство продукции животноводства к уровню аналогичного периода прошлого года. Так, было произведено 103,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (снижение на 2,9%), молока - 362,5 тыс. тонн (на 14,2%), яиц - 441,6 млн штук (на 2,1%).

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота пастереллезом и бешенством в Новосибирской области 16 февраля был введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в шести населенных пунктах пяти районов региона, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных. Режим ЧС отменен.