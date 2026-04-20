Зампред правительства Новосибирской области Шинделов отправлен в отставку

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отправил в отставку зампреда правительства региона - министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в понедельник в облправительстве.

"Принято решение об отставке моего заместителя, отвечающего за блок сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии - Андрея Викторовича Шинделова", - сказал он.

В числе причин отставки губернатор назвал "накопившиеся сигналы и претензии".

"Неоперативность доведения мер господдержки до сельхозпроизводителей, срывы в реализации комплексной программы развития сельских территорий, недостаточный уровень ветеринарной безопасности - знаете, за многие-многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных", - сказал он.

По его словам, преемник Шинделова будет определен в четверг.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области был введен режим ЧС. Пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 70 очагах. Животные из очагов заражения пастереллезом изымались и забивались, в настоящее время изъятие животных завершено как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных.