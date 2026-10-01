Путин назвал временное управление опцией зеркального ответа на грабеж компаний РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Механизм временного управления российскими активами, который в последние недели был использован в отношении целого ряда крупных европейских компаний, дает РФ опцию симметричной реакции в случае национализации активов отечественных компаний в ЕС, заявил президент Владимир Путин.

"Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на просьбу модератора прокомментировать реакцию в Европе на вышедшие недавно президентские указы.

В свою очередь, действия ЕС – такие, как блокировка резервов Банка России и использование доходов от их размещения на военные действия – Путин назвал "абсолютно недопустимыми".

"Мы ничего, никого не национализировали. Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия, а в некоторых европейских странах просто грубо, я хочу это подчеркнуть, грубо нарушая все мыслимые и немыслимые правила взяли и отторгли у нас огромные предприятия, как, допустим, в ФРГ. Вот и всё. Понимаете, у "Газпрома" забрали, у "Роснефти" забрали, у других наших... Вот смотрите, что с "ЛУКОЙЛом" происходит. Ну что же, мы создаем для себя условия, при которых в случае национализации или, по-другому назвать, грабежа наших компаний, мы смогли бы зеркальным образом ответить. Вот с этим и связана постановка под внешнее управление тех предприятий, о которых вы говорите", - сказал Путин.

На вопрос о том, вернут ли европейским компаниям, активы которых переданы во временное управление, управленческий контроль над ними при благоприятном сценарии, президент ответил утвердительно.

Инструмент временного управления в сентябре был использован в отношении российских "дочек" Nestle, Auchan, Metro и еще ряда компаний.