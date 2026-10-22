Nestle деконсолидировала российские активы после указа о временном управлении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle с конца сентября деконсолидировала российские активы в связи с тем, что они были переданы во временное управление, сообщила группа в отчете за 9 месяцев.

Решение объясняется тем, что, оставаясь юридическим владельцем активов, Nestle не имеет контроля за операциями в России, говорится в отчетности.

Российские активы обеспечивали порядка 2% глобальной выручки Nestle и примерно 3-4% свободного денежного потока. Деконсолидация привела к сокращению оценки стоимости чистых активов группы на 1,6 млрд швейцарских франков.

Указ о передаче активов Nestle во временное управление компании АО "Л.Е.В. Менеджмент" президент Владимир Путин подписал 17 сентября. Эта же компания получила в управление активы Auchan, FM Logistics, Bati Logistics, "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен").

АО "Л.Е.В. Менеджмент" зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года, гендиректор компании - Андрей Краюшкин. Информация о владельцах не раскрыта. Активной деятельности, судя по раскрытой отчетности за 2025 год, компания на тот момент не вела.

Nestle работает в России с 1994 года. Ей принадлежит шесть производственных площадок, расположенных в Калужской, Вологодской, Самарской, Владимирской областях, Пермском и Краснодарском краях. Совокупная выручка четырех основных юридических лиц Nestle в 2021 году составила 29,94 млрд рублей. Данные за последующие периоды компания не раскрывала.

В 2022 году компания приостановила инвестиционную программу, отказалась от рекламы и продажи части брендов. Она решила сосредоточиться на выпуске продуктов первой необходимости, таких как детское питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных.