Поиск

Законопроект о доступе ФНС к данным о компаниях в ЕГРЮЛ принят вo II чтении

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект № 1081963-8 об упрощении процедуры получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и автоматическом возобновлении доступа к ним после исчезновения оснований для ограничения.

Он был внесен в палату в ноябре 2025 года. Это поправки к статье 6 закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Действующее регулирование предусматривает возможность сокрытия из-за санкционных угроз части сведений о юрлицах. В частности, в ЕГРЮЛ могут закрываться данные об учредителях, участниках, правопреемстве, гендиректоре, лицензиях, филиалах и представительствах. Однако сведения могут оставаться закрытыми даже после утраты оснований для их ограничения - до тех пор, пока сама организация не направит заявление в ФНС.

В связи с этим правительство предлагает предусмотреть автоматическое возобновление доступа к данным в случае прекращения обстоятельств, которые послужили основанием для закрытия доступа к ним. Согласно проекту, ФНС будет делать это без заявления компании "не ранее чем через три месяца" со дня направления ей соответствующего уведомления.

В пояснительной записке подчеркивается, что чрезмерное закрытие информации мешает должной осмотрительности контрагентов компании, создает риски для ее кредиторов и инвесторов.

Кроме того, документ упрощает процедуру получения закрытых сведений: помимо руководителя, право запросить их получит представитель по нотариально удостоверенной доверенности. Расширяется и круг заявителей на ограничение или возобновление доступа к данным. Помимо руководителя юрлица это смогут делать, в частности, и учредители.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

ФНС правительство ЕГРЮЛ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

 Глава Росрыболовства отметил стабилизацию цен на красную икру

Прокуратура инициировала новое уголовное преследование журналиста Зыгаря

В Москве допускают нормализацию отношений с США и ЕС только после отмены всех санкций

Специалисты РКН планируют запустить "пилот" системы обнаружения вторжений

Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается в качестве площадки для переговоров РФ-США-Украина

В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

 В AmCham анонсировали инвестиции США в строительство дата-центров в России

Путин не передавал Уиткоффу документов с предложениями по украинскому урегулированию

Временное управление в иностранных компаниях вводят исключительно в интересах России

Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

 Решение о поездке Путина на саммит G20 в Майами еще не принималось

В Липецке обезвредили и сняли с крыши поликлиники боевую часть БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12499 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов