Минфин направил правительству законопроект об использовании данных ФНС при проверке участников закупок

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Минфин направил на рассмотрение правительства РФ законопроект об использовании данных ФНС при проверке участников закупок на соответствие предъявляемым к ним обязательным требованиям, говорится в сообщении министерства.

"Реализация проектируемых изменений позволит минимизировать риск представления участниками закупок недостоверной информации о соответствии обязательным требованиям, а также сократить административную нагрузку на заказчиков за счет исключения необходимости осуществления дополнительных проверок", - говорится в сообщении.

Этим законопроектом предлагается внести изменения в законы "О налоговых органах РФ" (ФЗ-943-I), "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (223-ФЗ).

Так, поправка к ФЗ-943-I обяжет налоговые органы передавать в Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, включенных в Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). При этом соответствующая информация должна будет автоматически передаваться электронным торговым площадкам (ЭТП) для проведения госзакупок.

Также законопроектом оговаривается, что участники закрытых конкурсов и аукционов должны будут включать в свои заявки на участие в закупках выписки о соответствующих результатах анализа ФНС. "Что (...) обусловлено применением бумажного документооборота при проведении таких конкурса, аукциона, при котором ЕИС и электронные площадки не используются", - отмечалось ранее в пояснительной записке к этому законопроекту.

Результаты анализа должны будут подтверждать или не подтверждать соответствие участника закупок требованиям 44-ФЗ или 223-ФЗ, в том числе новым, которые должны быть добавлены в эти законы в случае принятия законопроекта. В числе этих требований - отсутствие признаков несостоятельности, решений о банкротстве, задолженностей по обязательным платежам в различные бюджеты РФ, записей о недостоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ, информации об участнике закупки в перечне лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и пр., информации в реестре иноагентов.