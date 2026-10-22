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Прокуратура инициировала новое уголовное преследование журналиста Зыгаря

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Уголовное преследование грозит журналисту и писателю Михаилу Зыгарю (признан в РФ иноагентом) за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщили в прокуратуре Москвы в четверг.

"Замоскворецким межрайонным прокурором инициировано уголовное преследование в отношении Михаила Зыгаря за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента и участие в деятельности нежелательной иностранной организации", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, Зыгарь ранее подвергался административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП РФ). При этом, "находясь за пределами РФ, он продолжил распространять материалы без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом".

"Кроме того, будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности иностранной организации, в отношении которой Генпрокуратурой РФ принято решение о признании деятельности нежелательной на территории РФ, продолжает участвовать в ее деятельности", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Зыгаря по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах) и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

Ранее, в 2024 году Зыгарь уже был заочно приговорен в РФ к 8 годам колонии. Он был признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Михаил Зыгарь
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