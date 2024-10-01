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Мосгорсуд утвердил заочный приговор журналисту Зыгарю по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд отклонил жалобу защиты на заочный приговор журналисту и писателю Михаилу Зыгарю (признан в РФ иноагентом), по которому он получил восемь с половиной лет колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Басманного суда Москвы от 23 июля 2024 года в отношении Зыгаря оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - заявили в пресс-службе во вторник.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщалось, Басманный суд приговорил Зыгаря к восьми с половиной годам колонии общего режима с запретом администрировать интернет-ресурсы на четыре года.

Срок наказания журналиста будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Зыгарь был признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Претензии к журналисту связаны с его публичными высказываниями по поводу конфликта на Украине.

В России он объявлен в розыск и арестован заочно.

Зыгарь работал в ряде российских изданий. С 2010 по 2015 год возглавлял в качестве главного редактора телеканал "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией). После этого стал заниматься преимущественно писательской деятельностью.

Мосгорсуд Михаил Зыгарь
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