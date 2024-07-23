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Суд в Москве заочно приговорил к 8,5 годам колонии журналиста Михаила Зыгаря

Он признан виновным в распространении фейков о ВС РФ

Суд в Москве заочно приговорил к 8,5 годам колонии журналиста Михаила Зыгаря
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима журналиста и писателя Михаила Зыгаря (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Срок наказания Зыгаря будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Также осужденному на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Журналист признан виновным в распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Претензии к Зыгарю связаны с его публичными высказываниями по поводу конфликта на Украине. В России он объявлен в розыск и арестован заочно.

Зыгарь работал в ряде российских изданий. С 2010 по 2015 год возглавлял в качестве главного редактора телеканал "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией). После этого стал заниматься преимущественно писательской деятельностью.

Он был признан СМИ-иноагентом в октябре 2022 года.

Михаил Зыгарь Басманный суд Москва
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