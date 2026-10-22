Заседание кабмина под председательством Мишустина проходит в обновленном составе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Заседание правительства РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина в четверг проходит в обновленном составе.

В нем участвуют новый заместитель председателя правительства - руководитель аппарата правительства Ирина Окладникова, новый вице-премьер - полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко, новый министр транспорта Дмитрий Ядров.

В новом качестве в заседании участвуют Андрей Никитин, ставший вице-премьером, и Антон Силуанов, назначенный зампредседателя правительства РФ - министром финансов.

На заседание правительства в четверг приглашены и занимавшие ранее должности вице-премьеров Дмитрий Григоренко, Виталий Савельев и Юрий Трутнев.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении Силуанова, Никитина, Окладниковой и Кожемяко вице-премьерами, а также указ о назначении Ядрова министром транспорта.

Еще одним указом глава государства назначил Трутнева своим помощником.