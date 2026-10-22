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Россия уже заложила в свою позицию по украинскому урегулированию компромисс

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Любое решение по украинскому урегулированию предполагает компромисс, в российской позиции он уже заложен, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

По просьбе журналистов он прокомментировал в Стамбуле недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца: "Вот это заявление говорит о том, что они вообще не готовы ни к чему. Они не готовы к реальному поиску формулы мира".

"Но любое решение - это какой-то компромисс. И кстати говоря, наша позиция, которая была озвучена президентом РФ в ней уже есть компромисс. А если он (Мерц) считает, что мир может быть установлен только на условиях, которые сформулировал сам Запад, то это ультиматум. (...) Это означает, что он исходит из того, что условием мира является капитуляция России. Если он считает это возможным, то у меня возникает вопрос профессионального соответствия", - подчеркнул Грушко.

Александр Грушко МИД Запад Германия Украина Фридрих Мерц
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