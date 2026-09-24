Машков предложил из-за кадрового голода отправлять выпускников театральных вузов в регионы

Развивать целевое обучение актеров предлагает проект Концепции развития театрального дела до 2035 года

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Развитие целевого обучения в театральных вузах должно быть сопряжено с возвращением выпускников в регионы, следует из проекта Концепции развития театрального дела в России на период до 2035 года. Проект представил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков на Петербургском форуме объединенных культур.

"Предлагается активно развивать целевое обучение с обязательством по возвращению выпускников в регионы. Уделить особое внимание подготовке технических специалистов художественно-постановочной части, а также проработать меры социальной поддержки для привлечения кадров, - сообщил он. - Система образования не решает проблему кадрового голода в регионах".

"Действительно огромное количество проблем с мастерами, которые работают в театрах в самых разных сферах, и с молодыми артистами, талантливыми, которые, иногда уезжая из регионов, не возвращаются в свои родные города. А что было бы прекрасно. В начале пути они бы приносили те знания, которые получают в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, привозили в свои пространства", - подчеркнул глава СТД.

В рамках Концепции развития театрального дела предложены 10 приоритетных принципов: от сохранения преемственности театрального искусства до открытости современным технологиям с учетом ценностей российской культуры.

"Принципиальным для нас является изменение статуса театра. Он рассматривался уже не как организация, оказывающая услуги населению, так же, как и рестораны, магазины, прачечные, (...) а как важнейший социальный, культурный, воспитательный и просветительский институт", - сказал Машков.

Кроме закрепления роли театра, в Концепции предусмотрена разработка "качественной репертуарной политики" с учетом художественной ценности и общественной значимости постановок; доступность театрального искусства и поддержка театров малых городов, гастролей и мобильных форм театра, развитие доступной среды, тифлокомментирование, сурдоперевод, субтитры.

Помимо этого в Концепции определили необходимость создания единого театрального пространства. "Когда гастроли и фестивали объединяют регионы, развивается сотрудничество с дружественными СНГ, БРИКС, дружественными государствами, поддерживаются русскоязычные театры за рубежом", - уточнил председатель СТД.

Один из блоков Концепции посвящен законодательству и финансированию, так как театральная сфера, по словам Машкова, нуждается в обновлении нормативно-правовой базы, разработке федерального закона о театре и внесении изменений с учётом особенностей театрального производства.

"Бюджетная поддержка остается основой для устойчивости российского театра, это безусловно. Однако модель должна стать более гибкой и адресной. Активнее необходимо развивать поддержку через гранты, субсидии, меценатство, эндаумент-фонды", - пояснил Машков.

Новая Концепция также предполагает создание единой цифровой системы, объединяющей сведения о театрах, спектаклях, гастролях, фестивалях и специалистах.

Кроме того, в Концепции закреплена необходимость регулярного мониторинга и обновления материально-технической базы театров.

Проект Концепции уже направлен в Минкультуры для согласования с федеральными органами исполнительной власти и внесения на утверждение в правительство.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 24 до 26 сентября.