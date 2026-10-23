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Минобороны отметило помощь ОАЭ в возвращении российских военных из плена

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническую помощь гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих из украинского плена, сообщило Минобороны России.

Ранее министерство заявило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 270 на 270. "Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - заявило Минобороны.

После оказания российским военным психологической и медицинской помощи их перевезут в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

ОАЭ Украина Минобороны
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