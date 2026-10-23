Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными из украинского плена военными

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ в пятницу распространило кадры с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена.

Ранее в пятницу Минобороны РФ сообщило, что из украинского плена возвращены 270 российских военнослужащих.

"Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ", - сообщило министерство.

В ведомстве отметили, что Объединенные Арабские Эмираты оказали посредническую помощь при возвращении российских военнослужащих из украинского плена.

"Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова", - заявило Минобороны.

"После оказания необходимой психологической и медицинской помощи российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщило министерство.