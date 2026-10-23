Финансирование образования из бюджета в 2027 году увеличат на 3,7 млрд рублей

По 100 млн рублей в год заложено на образовательный и воспитательно-патриотический контент для детей

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В проекте федерального бюджета на реализацию госпрограммы "Развитие образования" заложены растущие объемы бюджетных ассигнований: 682,5 млрд рублей в 2027 году и 686 млрд рублей в 2028 году, динамика расходов остается положительной на весь плановый период, сообщил в Госдуме глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

"Проектом федерального закона на реализацию госпрограммы развития образования предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований: в 2027 году - 682,5 млрд рублей, в 2028 году - 686 млрд рублей, в 2029 году - 696,7 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, показатели проекта федерального бюджета по госпрограмме увеличены в 2027 году по сравнению с 2026 годом на 3,7 млрд рублей, и характеризуются дальнейшей положительной динамикой в плановом периоде.

На предоставление межбюджетных трансфертов региональным бюджетам в рамках госпрограммы "Развитие образования" в 2027 году предусмотрено около 60% всех расходов по госпрограмме - 406,4 млрд рублей. Доля межбюджетных трансфертов регионам в расходах непосредственно Минпросвещения России составляет 76%, что характеризует очень высокую степень зависимости реализации мероприятий госпрограммы от работы региональных коллег, добавил министр.

Кравцов подчеркнул, что в проекте федерального бюджета заложены не только достаточные средства на функционирование системы образования, но и значимые средства на ее устойчивое и качественное развитие.

"Отмечу также выделение бюджетных ассигнований по 85 млн рублей ежегодно на отработку сетевых рисков в части несовершеннолетних. Этой работой займется Центр защиты прав и интересов детей", - сказал глава Минпросвещения.

Кроме того, по 100 млн рублей ежегодно планируется направлять на производство и трансляцию видеоматериалов, содержащих образовательный и воспитательно-патриотический контент для детей.