На выплаты за классное руководство педагогам планируется выделять 119 млрд руб. ежегодно

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов представил в понедельник на заседании комитета Госдумы по просвещению плановое финансирование системы образования в проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, ежегодно более 119 млрд рублей планируется выделять на выплаты за классное руководство, по 67,1 млрд рублей в год – на капитальный ремонт школ, сообщили в пресс-службе министерства.

"На заседании был рассмотрен проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, депутаты утвердили заключение комитета Государственной Думы по просвещению на указанный законопроект. На осуществление государственной программы "Развитие образования" предусмотрено 682,5 млрд руб. в 2027 году, 686 млрд руб. - в 2028 году и 696,7 млрд руб. - в 2029 году", - говорится в сообщении.

"Это позволит продолжить реализацию ключевых направлений нашей работы, включая программы капитального ремонта школ, детских садов и колледжей, строительство учебных заведений, проект "Профессионалитет", обеспечение школьников горячим питанием, работу советников по воспитанию и другие. Показатели на ближайший год увеличены на 3,7 млрд руб. по сравнению с 2026 и характеризуются дальнейшей положительной динамикой в плановом периоде. Более 60% расходов в рамках нового нацпроекта "Молодежь и дети" в 2027 году предусмотрено на реализацию госпрограммы "Развитие образования", - выступил с докладом Кравцов. Его слова приводит пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, значительная часть средств будет направлена на обеспечение социальных гарантий педагогических работников и развитие образовательной инфраструктуры. В частности, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогам планируется выделять более чем 119 млрд руб. ежегодно.

По данным пресс-службы, на капитальный ремонт школ намерены направлять по 67,1 млрд руб. в год. На адресное строительство школ в небольших населенных пунктах предусмотрено 37,7 млрд руб. в 2027 году, 31,5 млрд руб. в 2028 году и 34,1 млрд руб. в 2029 году. Кроме того, в рамках нацпроекта "Семья" на 2027 год запланировано 26,1 млрд руб. на строительство и капремонт детских садов.

Отдельное внимание в 2027-2029 годах уделят развитию системы воспитания. В частности, предусмотрены расходы на обеспечение работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, уточнили в пресс-службе.

Замминистра просвещения РФ Андрей Николаев на заседании комитета по просвещению подтвердил дополнительное выделение средств на бесплатное горячее питание учеников первых-четвертых классов. С 2020 года его получают все младшие школьники.

В Госдуме 12 октября состоялось первое заседание комитета по просвещению в новом составе. В девятом созыве его председателем вновь стала депутат Госдумы Ирина Белых.