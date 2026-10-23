Пулково принял более 25 рейсов, перенаправленных из Москвы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Более 25 авиарейсов, направлявшихся в Москву, ушли на запасной аэродром в Петербурге, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта Пулково).

"В связи с ограничениями воздушного пространства московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении", - сказано в сообщении.

Все четыре столичные аэропорта - Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево с 14:00 не принимают и не отправляют самолеты из-за ограничений.